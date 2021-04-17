Депутат Рады описал «гибель» Украины

Депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович описал «гибель» Украины цитатой из стихотворения Тараса Шевченко. Политик заявил, что нынешняя власть в Киеве «ведет войну с собственным народом».

В пример украинский депутат привел высокие тарифы на топливо, а также проблемы в борьбе с коронавирусом. Выступление Рабиновича размещено на официальном сайте партии, уточнило РИА «Новости».

На Украине, по мнению Рабиновича, наблюдается «шокирующая картина по всем отраслям и направлениям». «Я вам скажу, с чего это все началось: так называемое „процветание“ Украины», — сказал депутат, вспомнив слова первого президента страны Леонида Кравчука о том, что Украина станет самой богатой страной Европы, второй Францией.

После резкого высказывания, как отметил Рабинович, власть может возбудить против него уголовное дело. Однако, как напомнил украинский депутат, оно принадлежит Шевченко.

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко, ранее заявила, что на Украине полный коллапс, не хватает мостов, дорог и «всего остального». Она посетовала, что несмотря на смену властей, на Украине нет карты развития страны, как у любого другого государства.

О бедственном положении страны ранее высказывалась лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, заявившая о перспективе «африканского голода» из-за принятого Киевом закона о рынке земли.