Депутат Рады обвинил правительство в желании поставить Украину на колени перед Россией

Депутат Верховной Рады Украины Людмила Буймистер обвинила правительство страны в желании поставить ее на колени перед Россией. Виной всему — энергетический кризис в стране, из-за которого Украине придется заключить контракт с «Газпромом». О своих опасениях чиновница написала на странице в Facebook.

В посте Буймистер заявила, что ее исключили из партии «Слуга народа» из-за отличной от мнения других позиции. При этом она предположила, что ее бывшие коллеги боятся, что она сможет убедить президента Владимира Зеленского в том, что сейчас правительство поступает неправильно.

«Но, когда я начала четко рассказывать, как нас ставят на колени перед Москвой — тут терпение лопнуло. Это что — подыгрывание Москве? Или настолько боится ближайшее окружение, что я смогу убедить президента, что не все делается правильно?» — подчеркнула возмущенная чиновница.

Раньше Буйминстер уже высказывалась на тему экономических отношений России и Украины. Она признала, что в ситуация с энергетикой в стране критическая и даже усомнилась в том, что Украина сможет дожить до следующей зимы.