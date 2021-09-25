Депутат Рады усомнилась, что Украина доживет до следующей зимы

Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Людмила Буймистер заявила, что Украина может «не дожить» до следующей зимы. Об этом она заявила в эфире телеканала «Наш».

Народная избранница заявила, что украинская энергетика второй год летит в «там-тарарым». Всему виной непрофессиональный менеджмент. По ее словам, власти принимают популистские меры для ограничения роста тарифов на газ и электричество. Но если в этом году люди чуть легче переживут отопительный сезон, то в следующем могут быть проблемы.

Однако и этой зимой на Украине не обойтись без веерных отключений. А все сети придут в абсолютный упадок, сказала парламентарий.

«До следующего отопительного сезона мы просто не доживем», — сказала она.

Буймистер ранее обвинила власти Украины в срыве подготовки к отопительному сезону. Однако в компании «Оператор ГТС Украины» сказали, что работы по подготовке к зиме почти завершены.

Бывший депутат Рады Евгений Мураев ранее призвал Зеленского к ответственности за высокие цены на газ в стране из-за отказа от прямых закупок у России.