Украине предсказали распад через несколько месяцев из-за серьезного кризиса

Сейчас Украина переживает серьезный кризис. К осени люди могут выйти на улицы — если это произойдет, страну может ждать развал. Об этом сообщил экс-депутат Рады Евгений Мураев в эфире канала «Наш».

Он отметил, что сейчас страна переживает огромный кризис в бюджетообразовании, медицине и образовании. Кроме того, надвигается «сумасшедший кризис в энергетике». По мнению бывшего депутата, в этом виновата правящая партия «Слуга народа», которую возглавляет президент Владимир Зеленский.

Мураев заявил, что именно партия «Слуга народа» погрузила Украину в яму. По прогнозам политика, через несколько месяцев ситуация может обостриться и люди выйдут протестовать на улицы.

«Если осенью это выплеснется на улицу, все наши соседи вложат сюда и деньги, и средства, чтобы проект „Украина“ закончился», — предостерег он.

Экс-депутат уверен: распад Украины будет на руку всем ее соседям.

«Свои территории хотят Польша, хочет Венгрия, хотят румыны, хотят русские», — пояснил он.

Ранее Мураев уже заявлял, что страна стоит на пороге распада, как произошло с Югославией. Он считает, что в таком случае Украина может разделиться сразу на четыре части.

О том, что Украина может перестать существовать как единое государство, говорил и глава исполнительного комитета Национального совета реформ, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Он уверен, что в стране стремительно растут центробежные настроения, которые ставят ее на грани коллапса.