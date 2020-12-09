Депутат Рады назвал Украину «дойной коровой» для МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) относится к Украине как к «дойной корове». Такое мнение высказал депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

«Международному валютному фонду мы нужны как дойная корова: забрать землю, убить промышленность, <…> [ему нужны] дешевые развитые рабы», — заявил Рабинович в эфире канала NewsOne.

По его словам, МВФ предоставляет Украине помощь на несправедливых условиях. Он считает, что в его страну пришли завоеватели, «которые под видом помощи убили экономику Украины».

Рабинович заявил, что Киев должен выгнать Международный валютный фонд из государства.

Украина в течение полутора лет должна получить пять миллиардов долларов от этой организации в рамках программы поддержки. Киев уже получил 2,1 миллиарда долларов. Остальные деньги планировалось перевести в четыре этапа: в конце июня, в конце сентября и два раза в 2021 году.

Однако недавно советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов рассказал, что до конца года новых поступлений в бюджет не будет. В конце ноября МВФ отказал Киеву в оказании экстренной финансовой помощи.