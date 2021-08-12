Депутат Рады испугался из-за десяти «предупреждений» Владимира Путина

Депутат Рады Ренат Кузьмин предостерег власти Украины от неадекватной реакции на предупреждения Владимира Путина. Пост об этом Кузьмин разместил на своей странице в Facebook.

Парламентарий пояснил: президент России не один раз говорил о том, что Киев ведет неправильную политическую линию. Но власти Украины решили игнорировать эти предупреждения.

Кузьмин сказал, что первое послание от президента якобы касалось Майдана, но этого никто на Украине не понял. Потом был Крым — и суть опять осталась непонятой. Депутат напомнил и про иск в ЕСПЧ к Украине, о заявлении в ООН, о статье российского президента про Украину.

«А наши в ответ: кому не нравится — валите жить в Россию… Как думаете, они действительно не понимают, чем все это может закончиться? И даже после слов Путина о том, что Украина при выходе из СССР незаконно отхватила чужие территории с многомиллионным населением?» — написал Кузьмин.

Ранее на Украине предрекли распад России на десять неких государств. Бывший глава МИД Украины сказал, что для его страны это было бы хорошо.