Экс-глава МИД Украины предрек России распад на «десять нормальных стран»

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко выразил мнение, что Россия в обозримом будущем может распасться на «десять нормальных стран». В интервью для издания «Еспресо» он сказал, что это событие будет важным для Киева.

Экс-глава украинского МИД считает, что в российских регионах люди все чаще выходят с лозунгом «Хватит кормить Москву!». Он сказал, что примерно такая же ситуация была прямо перед распадом СССР в некоторых советских республиках. Россия «повторяет путь СССР, как под копирку», и «просто распадется», заявил Огрызко.

Бывший министр считает, что для Украины это станет «одним из важных элементов будущей безопасности». При этом Огрызко сказал, что западные страны могут бояться такого развития событий и не хотят этого. Для Украины же Огрызко видит особую миссию: втолковать Западу, что для него выгодно иметь десять надежных союзников.

Ранее Огрызко предлагал предоставить территорию Украины американским партнерам, чтобы те использовали ее в качестве плацдарма для борьбы с Россией. В Госдуме такие высказывания бывшего министра сочли попыткой вернуться на медиаарену — и заведомо проигрышной.