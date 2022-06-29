Депутат пообещал не спустить Швеции и Финляндии «шалости» на Балтике

Россия «не спустит никакие военные шалости на Балтике». Об этом в интервью РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов. Он также подчеркнул, что Швеция и Финляндия, претендующие на вступление в НАТО, должны иметь хорошую историческую память.

«Трудно представить военную активность скандинавов на российском направлении. Но тем не менее надо им с первого дня дать понять: никакие военные шалости на Балтике мы им не спустим. А тем более на границе. Полагаем у них хорошая историческая память», — сказал Морозов.

Ранее стало известно, что Турция решила поддержать вступление Финляндии и Швеции в ряды НАТО. По мнению Морозова, было ожидаемо, курдский фактор рано или поздно будет преодолен.

«Турция, видимо, свое получила: и политически (проблемы курдов и оппозиции), и материально. Преувеличивать ее возможности влиять на позицию НАТО не стоит. Обычный торг», — сообщил Морозов.

Он также не стал преувеличивать пользу для НАТО от вступления северных стран. По его мнению, в этом шаге «больше политическая солидарность, чем геополитика».

НАТО и Турция 28 июня достигли соглашения по вопросу приема в состав альянса Швеции и Финляндии. Они подпишут соглашение, подробности которого не разглашаются. По данным СМИ, документ представляет собой дорожную карту процесса принятия Швеции и Финляндии в НАТО и снятия возражений Турции на их прием.