Депутат ответил на обвинения Госдепа в создании фейков о коронавирусе

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал обвинения в том, что Россия якобы распространяет в соцсетях фейковую информацию по теме китайского коронавируса.

«Аккаунты есть разные, в том числе те, которые набирают себе подписчиков любой ценой и распространением информации, которая востребована, а информация о коронавирусе более чем востребована», — предположил Новиков. Его слова привело РИА «Новости».

При этом депутат обратил внимание на то, что биологическое оружие разрабатывается целым рядом государств, и Штаты в этом вопросе находятся на ведущих ролях.«Есть масса заинтересованных сторон, причастных к этим разработкам с тем, чтобы свои исследования воплотить в жизнь и посмотреть, что из этого получается», — отметил Дмитрий Новиков.

Агентство AFP со ссылкой на источники в Госдепе заявило, что в соцсетях появилось много групп, где пытаются очернить Вашингтон и публикуют недостоверные посты об инфекции. И распространяет фейковые новости, по мнению госдепартамента, Россия. В этих группах якобы пытаются убедить людей, что эпидемия инфекции дело рук Вашингтона. Из-за этого Госдепу поручили бороться с фальшивыми аккаунтами в Twitter, Facebook и Instagram.