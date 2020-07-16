Депутат от партии Зеленского захотел «попу, как у Ким», и станцевал тверк. Видео

Украинский депутат Николай Тищенко, известный своими скандальными высказываниями, снова дал повод для обсуждений. В Сети появился ролик, где парламентарий танцует под песню «Хочу попу, как у Ким».

Видео опубликовано на YouTube. В кадр попал Тищенко, который вместе с еще одним мужчиной исполнил тверк-танец.

Депутат активно двигался под звучащую музыку и двигал бедрами прямо перед объективом видеокамеры.

Николай Тищенко — депутат Верховной рады от партии действующего президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа». В апреле он назвал аварию на Чернобыльской АЭС праздником.

Во время ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, ресторан Тищенко в Киеве продолжал работать. СМИ пишут, что в заведении бывали украинские парламентарии, политики и соратники Зеленского. Чаша терпения столичных рестораторов переполнилась, когда стало известно о работе «Велюра» в ночные часы. Они устроили акцию протеста, лозунгом которой стала фраза «Хочу работать, как „Велюр“».