Украинский депутат назвал праздником годовщину аварии на Чернобыльской АЭС

Депутат Верховной рады Николай Тищенко в прямом эфире назвал годовщину аварии на Чернобыльской АЭС праздником.

Об этом сообщила Strana.Ua.

Николай Тищенко входит в Раду от партии действующего президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа».

Хотел бы напомнить, что 26-го будет праздник, очень большой, очень важный, эта трагедия — Чернобыльская катастрофа Николай Тищенко.

Он напомнил людям, что им стоит «поздравить, поблагодарить, поклониться» тем, кто много лет защищал мир от последствий это катастрофы. Когда депутату напомнили, что аварию на Чернобыльской АЭС нельзя назвать праздником, он принес извинения. Николай Тищенко заявил, что просто оговорился.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла ровно 34 года назад — в ночь на 26 апреля 198 года. Взорвался реактор четвертого энергоблока, из-за чего в воздух было выброшено огромное количество радиоактивных веществ. Причиной взрыва послужил ряд грубых ошибок, которые допустили сотрудники, а также неправильная конструкция самого реактора.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский почтил память ликвидаторов, которые устраняли последствия аварии. Лидер назвал эту трагедию не только уроком, но и предостережением на будущее. Он подчеркнул, что это бедствие «планетарного масштаба».