Депутат от партии Зеленского не исключил военную поддержку Азербайджану
Военную поддержку азербайджанской стороне не исключила депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Людмила Марченко. Об этом политик заявила в эфире телеканала «Украина 24».
«Украина готова сегодня на разных площадках поддерживать Азербайджан. Это и военная поддержка, и гуманитарная всем, что нужно будет в будущем», — сказала Марченко, назвав ситуацию военной.
Парламентарий подчеркнула, что Украина не останется в стороне, «если вопрос встанет остро». Киев, по ее словам, уже оказывает поддержку Баку как в плане ресурсов, так и в правовом поле.
«Идет речь и о гуманитарной помощи. <…> Рассматривается вопрос составления списка, что именно нужно», — добавила Марченко.
С конца прошлой недели в Нагорном Карабахе не прекращаются вооруженные столкновения. Во взаимных обвинениях Еревана и Баку говорится о нарушении режима прекращения огня.
С чего именно начался новый конфликт, неизвестно. Во время боевых действий пострадали мирные жители непризнанной территории, военные обеих сторон и журналисты, которые занимаются освещением ситуации.