Депутат от партии Зеленского не исключил военную поддержку Азербайджану

Азербайджан может получить помощь Украины на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. В Киеве заявили, что готовы поддерживать Баку «на разных площадках».

Военную поддержку азербайджанской стороне не исключила депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Людмила Марченко. Об этом политик заявила в эфире телеканала «Украина 24».

«Украина готова сегодня на разных площадках поддерживать Азербайджан. Это и военная поддержка, и гуманитарная всем, что нужно будет в будущем», — сказала Марченко, назвав ситуацию военной.

Парламентарий подчеркнула, что Украина не останется в стороне, «если вопрос встанет остро». Киев, по ее словам, уже оказывает поддержку Баку как в плане ресурсов, так и в правовом поле.

«Идет речь и о гуманитарной помощи. <…> Рассматривается вопрос составления списка, что именно нужно», — добавила Марченко.

С конца прошлой недели в Нагорном Карабахе не прекращаются вооруженные столкновения. Во взаимных обвинениях Еревана и Баку говорится о нарушении режима прекращения огня.

С чего именно начался новый конфликт, неизвестно. Во время боевых действий пострадали мирные жители непризнанной территории, военные обеих сторон и журналисты, которые занимаются освещением ситуации.