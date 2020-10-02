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    02 октября 2020, 07:22

    Депутат от партии Зеленского не исключил военную поддержку Азербайджану

    Александра Ломейко

    Азербайджан может получить помощь Украины на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. В Киеве заявили, что готовы поддерживать Баку «на разных площадках».
    Депутат от партии Зеленского не исключил военную поддержку Азербайджану

    Военную поддержку азербайджанской стороне не исключила депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Людмила Марченко. Об этом политик заявила в эфире телеканала «Украина 24».

    «Украина готова сегодня на разных площадках поддерживать Азербайджан. Это и военная поддержка, и гуманитарная всем, что нужно будет в будущем», — сказала Марченко, назвав ситуацию военной.

    Парламентарий подчеркнула, что Украина не останется в стороне, «если вопрос встанет остро». Киев, по ее словам, уже оказывает поддержку Баку как в плане ресурсов, так и в правовом поле.

    «Идет речь и о гуманитарной помощи. <…> Рассматривается вопрос составления списка, что именно нужно», — добавила Марченко.

    С конца прошлой недели в Нагорном Карабахе не прекращаются вооруженные столкновения. Во взаимных обвинениях Еревана и Баку говорится о нарушении режима прекращения огня.

    С чего именно начался новый конфликт, неизвестно. Во время боевых действий пострадали мирные жители непризнанной территории, военные обеих сторон и журналисты, которые занимаются освещением ситуации.

    Новости SMI.FM