Депутат Госдумы объяснил украинские санкции против МГУ и Эрмитажа

Украина наложила санкции на МГУ и Эрмитаж. Современная власть Украины — это традиционный антироссийский истеблишмент, который был и несколько лет назад. Подобные решения принимаются под диктовку тех же западных центров, что и последние годы, считают в Госдуме.

«Истеблишмент [на Украине] сохраняется тот же, что и был три, четыре и пять лет назад. Эти люди уже прочно слились с антироссийским форматом проведения государственного курса Украины. Этот курс достаточно настойчиво реализуется. Это осуществляется под диктовку тех же западных центров, что и последние годы», — поделился своими мыслями с «360» первый заместитель председателя думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков.

Собеседник подчеркнул, что на Украине постоянно декларировать свою верность антироссийской позиции стало хорошим тоном для большинства ключевых игроков местной политики. Для этого необходимо постоянно освежать в информационном пространстве какие-то шаги, которые демонстрируют серьезность намерений. Нужно не говорить, а делать. Отсюда санкционные меры, которые мы и видим.

«Деятельности российских музеев, культурных центров такого рода меры никак не помешают. Другое дело, что это помешает контактам между нашими народами, культурному взаимодействию. Каких-то болезненных последствий для российской экономики, политической и социальной жизни это нанести не может», — подытожил Новиков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес МГУ, Эрмитаж, Пушкинский музей, Русское географическое общество, Институт востоковедения Российской академии наук, Институт археологии РАН и Институт истории материальной культуры РАН в санкционный список российских компаний и учреждений.