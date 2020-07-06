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    06 июля 2020, 14:29

    Депутат Новиков прокомментировал заявление главы ВМС Украины о войне с Россией

    Анастасия Кременчугская

    Дмитрий Новиков, первый зампред комитета Госдумы по международным делам, в беседе с изданием RT оценил заявление командующего ВМС Украины. Алексей Неижпапа ранее заявил, что ВМС страны готовятся к конфликту с Россией.
    Депутат Новиков прокомментировал заявление главы ВМС Украины о войне с Россией

    «Судя по тому, что мы регулярно наблюдаем в пространстве украинской политики, очень часто люди на заданных сверху трендах делают разного рода странные, не соответствующие реалиям заявления», — заявил Новиков.

    По его мнению, подобные высказывания совершаются в русле антироссийской риторики, а она соответствует «интересам узкого круга политической элиты, ориентированной на Запад и вместе с Западом провоцирующей осложнение отношений между двумя братскими народами», но не истинному положению вещей.

    Напомним, ранее Алексей Неижпапа сообщил, что военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.