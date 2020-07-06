Депутат Новиков прокомментировал заявление главы ВМС Украины о войне с Россией

«Судя по тому, что мы регулярно наблюдаем в пространстве украинской политики, очень часто люди на заданных сверху трендах делают разного рода странные, не соответствующие реалиям заявления», — заявил Новиков.

По его мнению, подобные высказывания совершаются в русле антироссийской риторики, а она соответствует «интересам узкого круга политической элиты, ориентированной на Запад и вместе с Западом провоцирующей осложнение отношений между двумя братскими народами», но не истинному положению вещей.

Напомним, ранее Алексей Неижпапа сообщил, что военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.