На Украине собираются воевать с Россией. К полномасштабной вооруженной конфронтации, в том числе, готовятся военно-морские силы страны, рассчитывая на ракетный комплекс «Нептун».

Командующий боевым украинским флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью газете «Думская» не стал раскрывать детали. Однако указал на мощь упомянутого ракетного комплекса.

«Дальность ракетного комплекса „Нептун“ позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим», — сказал украинский военно-морской офицер.

Подразделения ВМС, по его словам, готовятся к подобным действиям. Более того, в Киеве рассчитывают на «возвращение» Крыма и готовятся воевать с Россией.

Если конфронтация будет открытой, заметил Неижпапа, то многочисленные потери среди военнослужащих и гражданского населения неизбежны.

Украина считает, что российская армия атакует Херсонскую область — чтобы пустить днепровскую воду в Крым. А сигналом к началу войны станет попытка Москвы восстановить на полуострове Северо-Крымский канал.

Накануне стало известно, что Киев хочет разместить в Черном море в 2021 году крылатые ракеты «Нептун» на Черном и Азовском морях.