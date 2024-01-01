Мир 01 января 2024, 23:27 Норвегия разрешила прямую продажу оружия Украине Норвегия разрешила своим компаниям напрямую продавать оружие Украине РИА «Новости»

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Норвежским компаниям разрешили напрямую продавать оружие и оборонную продукцию Украине. Изменение вступило в силу с 1 января 2024 года, сообщили на сайте кабмина страны.

«Норвежское правительство решило разрешить прямую продажу оружия и оборонной продукции норвежской оборонной промышленности военным структурам Украины», — указали в документе.

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Местные компании могут обратиться в Министерство иностранных дел за необходимой лицензией. При этом в Норвегии продолжат придерживаться решения парламента от 1959 года, согласно которому страна не допускате продажи оружия и боеприпасов в районы, где идут боевые действия или существует их угроза.

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде объяснил такое решение чрезвычайной ситуацией, в которую попало королевство и ее союзники.

Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Норвегии с незапланированным визитом 13 декабря. Он провел ряд встреч с главой норвежского правительства Йонас Гар Стере, в ходе которых обсуждалась дальнейшая поддержка Киева, сообщил сайт News.ru.

Ранее Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия и Исландия согласились продолжить оказывать Украине финансовую и военную поддержку.