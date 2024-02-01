Мир 01 февраля 2024, 07:46 Депутат Госдумы призвал ООН признать Украину страной-агрессором Депутат Госдумы Шеремет: нужно признать Украину страной-агрессором на уровне ООН РИА «Новости»

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В ООН должны инициировать вопрос о признании Украины страной-агрессором, поскольку она обстреливает Донбасс, Крым, приграничные российские территории. Такое мнение в интервью РИА «Новости» высказал депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Международный суд ООН отказался признавать Россию страной-агрессором, а ДНР и ЛНР — террористическими организациями в ответ на запросы со стороны Киева. По мнению Шеремета, украинским властям указали на их место.

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«Но агрессором как раз является Украина, варварски обстреливая Донбасс, Белгородскую область, Крым», — заявил парламентарий.

По его мнению, именно Украина ведет себя как страна-агрессор, этот вопрос необходимо рассмотреть на уровне ООН. Шеремет подчеркнул, что мир должен узнать правду о преступления киевского режима.

Сотрудники Следственного комитета России собирают данные о военных преступлениях на Украине — обстрелах мирных жителей и терактах. Одним из последних резонансных дел стало крушение военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, на борту которого находились пленные. Борт разбился в результате попадания ракеты, запущенной с подконтрольной ВСУ территории.