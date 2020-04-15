Депутат Госдумы от Севастополя ответил на заявление о возможном ударе Украины

«В то время как весь мир борется с пандемией коронавируса, государства оказывают помощь друг другу, украинские элиты продолжают грезить „войной“ с Россией. А директор Павлоградского химзавода заявляет, что украинское „чудо-оружие“ может стать серьезной угрозой для России», — подчеркнул Белик.

По мнению депутата, «эта тема уже давно устарела». Он предположил, что настало время налаживать «диалог между странами».

Ранее глава украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман отметил, что инфраструктурные объекты России, в том числе завод под Ростовом, могут потерпеть ракетный удар.