Депутат Госдумы назвал выдумкой НАТО российскую «угрозу» для Запада в космосе

Все космические «угрозы» Западу от РФ придуманы самим блоком НАТО. В частности — США. Когда американцы хотят обосновать свои санкции, они всегда придумывают какую-то историю про Россию.

«Все угрозы от России придуманы самим блоком НАТО. В частности — Соединенными Штатами Америки, потому что когда американцам необходимо обосновать какие-то вливания из бюджета или какие-то экономические санкции, они всегда придумывают историю про то, что Россия опасно перемещается по своей территории», — рассказал «360» депутат Госдумы Александр Шерин.

Он добавил, что Штаты хотят получить единоличное право властвовать в космосе и сделать его исключительно милитаризированным. Именно поэтому они и будут говорить, что Россия им угрожает. Шерин отметил, что на фоне таких сообщений Москва и Вашингтон реализует в космосе совместные проекты. Сегодня российские космические двигатели являются единственным средством, которое доставляет американских астронавтов и спутники на орбиту. Подобные высказывания — это обычное оправдание агрессии будущих американских программ по милитаризации космоса.

Ранее верховный главнокомандующий НАТО, генерал Андре Ланата заявил, что российские спутники могут быть опасны для Запада. Они маневрируют слишком близко с иностранными. По версии Ланаты, Минобороны РФ запустило спутник, чтобы отслеживать американский космический аппарат-разведчик.