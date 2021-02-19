Депутат Госдумы назвал репрессивными мерами санкции СНБО Украины против Медведчука

Санкции против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука показали, что у действующего в Киеве режима нет ничего общего с механизмами народовластия. Об этом «360» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Депутат заметил, что украинские власти давно не отличаются «большим демократизмом». Так было и при прежнем, и при нынешнем президенте.

«Хотя очень любят говорить о правах человека, западных ценностях и тому подобных вещах», — сказал Новиков.

Обычно санкции такого рода, добавил он, объявляют в отношении граждан других государств, «которые создают проблемы для деятельности страны извне». Сейчас речь идет мерах против украинского гражданина, тем более обладающего статусом депутата Верховной рады.

Такого рода репрессивные меры подчеркивают, что нынешний киевский режим ничего общего с механизмами народовластия не имеет Дмитрий Новиков член комитета ГД РФ по международным делам.

«Всегда и в любой стране при некоторых различиях статуса парламентария есть понятие депутатской неприкосновенности, некоторых гарантий, которые должны быть у человека, представляющего интересы своих избирателей и выступающего не только от своего имени, но и от имени тех, кто ему доверился», — напомнил член думского комитета.

Новиков объяснил произошедшее тем, что «украинские националисты, олигархия при поддержке Запада пытаются душить и уничтожать» не только готовность выстраивать дружественные отношения с Россией, но и поддерживающих добрососедство между братскими народами.

«Думаю, в исторической перспективе ничего у них из этого не выйдет. Сегодня Украина переживает тяжелые времена — и России нужно находить способы поддержать тех, кто выступает со здравых позиций и позиций, связанных с добрыми, дружескими, братскими отношениями», — заключил парламентарий.