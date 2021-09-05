Депутат ГД назвал ахинеей желание главкома ВСУ проехать на танке по Москве

Главком ВС Украины Валерий Залужный заявил о желании проехать на танке по Красной площади. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал такое заявление ахинеей.

«Они как будто соревнуются между собой, кто большую ахинею публично заявит. То парад в Севастополе обещали, то в Ялте, теперь, видишь ли, на Москву замахнулись, и все это от незнания истории. По Москве только наши танки ездят, а чужих отродясь не бывало», — процитировало Белика РИА «Новости».

Депутат добавил, что по Москве могут ездить только российские танки, а чужих в городе никогда и не было. Он отметил, что в российской боевой машине нет места хвастуну Залужному. Главкому ВСУ посоветовали взять такси для поездок по столице.

«Если вздумает силами померяться, то прокатится по Москве на автозаке — в трибунал, а оттуда в Магадан», — заключил Белик.

Ранее Залужный заявил, что хотел бы прокатиться на танке по Красной площади и Арбату. При этом он подчеркнул, что ехал бы аккуратно, но с национальным флагом и включенной музыкой.