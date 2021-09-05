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    05 сентября 2021, 01:02

    Депутат ГД назвал ахинеей желание главкома ВСУ проехать на танке по Москве

    Дарья Бунякова

    Главком ВС Украины Валерий Залужный заявил о желании проехать на танке по Красной площади. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал такое заявление ахинеей.

    Депутат ГД назвал ахинеей желание главкома ВСУ проехать на танке по Москве

    «Они как будто соревнуются между собой, кто большую ахинею публично заявит. То парад в Севастополе обещали, то в Ялте, теперь, видишь ли, на Москву замахнулись, и все это от незнания истории. По Москве только наши танки ездят, а чужих отродясь не бывало», — процитировало Белика РИА «Новости».

    Депутат добавил, что по Москве могут ездить только российские танки, а чужих в городе никогда и не было. Он отметил, что в российской боевой машине нет места хвастуну Залужному. Главкому ВСУ посоветовали взять такси для поездок по столице.

    «Если вздумает силами померяться, то прокатится по Москве на автозаке — в трибунал, а оттуда в Магадан», — заключил Белик.

    Ранее Залужный заявил, что хотел бы прокатиться на танке по Красной площади и Арбату. При этом он подчеркнул, что ехал бы аккуратно, но с национальным флагом и включенной музыкой.