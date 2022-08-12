Депутат Европарламента признала «слабоумием» закрытие эстонской границы для россиян

Депутат Европарламента Яна Тоом назвала абсурдным и иррациональным решение Эстонии закрыть границы для россиян с шенгенскими визами, выданными республикой. Об этом сообщила Эстонская национальная телерадиовещательная корпорация ERR.

«Это абсурдная ситуация… Мы не можем принимать решения за всю шенгенскую зону, к счастью, только за себя. Все, что мы можем сделать, — запретить визы, которые мы сами вчера и выдали людям. По-моему, мы в такой ситуации выглядим слегка слабоумными», — заявила депутат.

Она также предположила, что на Совете Евросоюза «продавить» идею запрета виз для россиян не выйдет.

«Я никак не могу своей маленькой головой придумать, каким образом запрет на въезд россиян восстановит мир на Украине. У меня не укладывается это в голове», — заключила Тоом.

Ранее на этой неделе премьер-министр Эстонии Кая Каллас предложила ЕС перестать выдавать визы россиянам. Поездки в Европу она назвала привилегией.