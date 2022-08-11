Эстония закроет границы для россиян с шенгенскими визами

Эстонские власти приняли решение закрыть границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой. При этом для некоторых будет сделано исключение. Об этом сообщили в МИД Эстонии.

«Через неделю будет применяться санкция к шенгенским визам, выданным Эстонией. На обладателей виз [из России] будут наложены ограничения, им будет запрещен въезд в Эстонию», — заявил министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу. Его процитировала эстонская телерадиовещательная компания ERR.

Рейнсалу отметил, что санкции не будут действовать для сотрудников дипломатических представительств в Эстонии и членов их семей. Также исключение сделают для занимающихся международными перевозками или имеющими право свободного передвижения по законам Евросоюза. Ограничения не коснутся тех, чей въезд в Эстонию нужен по гуманитарным соображениям. Кроме того, приехать в республику смогут близкие родственники граждан Эстонии или те, у кого есть постоянный вид на жительство в стране.

Ранее на этой неделе премьер-министр Эстонии Кая Каллас предложила ЕС перестать выдавать визы россиянам. Поездки в Европу она назвала привилегией.