Эксклюзив 29 марта 2024, 15:24 Депутат Делягин: США готовы к радикальным шагам ради сохранения доллара мировой валютой Депутат Делягин: США в 2011 году готовились к запрету доллара в других странах РИА «Новости»

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США готовы к любым мерам, чтобы сохранить доллар в качестве мировой валюты. Еще в 2011 году они рассматривали идею запрета хождения своих денег в других странах и вполне могут вернуться к этой идее сегодня. Об этом в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Он подчеркнул, что появившаяся в 2011 году идея американцев о признании находящихся за границей долларов криминальными деньгами полностью попадала под действующие в стране законы.

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«Если вы купили 100 долларов в московском обменнике, не заплатили налоги со всех своих годовых доходов американскому государству, то с точки зрения его закона — вы преступник», — рассказал Делягин.

Депутат отметил, что США могут пойти на такой радикальный шаг в любой момент и таким образом фактически обнулить большую часть своего государственного долга. Поэтому такая угроза вполне реальна.

В качестве подтверждения своих слов Делягин напомнил, что США в том же 2011 году объявили о введении новых 100-долларовых купюр синего цвета. Но появились они только в феврале 2014 года. Впервые их увидели в обменниках на киевском Майдане.

«Американцы тогда заявили, что не могли наладить станки для печати своей валюты. Правдоподобное объяснение, потому что у них сильно деградировал технологический уровень, но может они, правда, думали об этом (запрете хождения доллара вне США. — прим. ред.)», — подытожил Делягин.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал стратегической ошибкой США использование национальной валюты в качестве инструмента внешней политики. Глава государства пояснил, что денежный печатный станок США работает без перерыва, несмотря на рекордное увеличение государственного долга.