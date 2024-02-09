Деньги 09 февраля 2024, 04:40 Путин указал на грубейшую стратегическую ошибку США Путин: США ошиблись, использовав доллар как оружие во внешней политике Pxhere

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США совершили ошибку, когда стали использовать доллар как инструмент внешнеполитической борьбы. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин назвал этот шаг одним из грубейших стратегических провалов Соединенных Штатов.

«Вы знаете, это одна из грубейших стратегических ошибок политического руководства США — использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы», — отметил он.

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Таким образом глава государства ответил на вопрос, исчезнет ли доллар в качестве резервной валюты. Путин назвал его основой основ могущества Соединенных Штатов: сколько бы ни напечатали долларов, они разлетаются по всему миру.

«Инфляция в США минимальная: по-моему, три процента — приемлемая для страны абсолютно. А печатают-то бесконечно, конечно», — подчеркнул президент России.

Говоря об американском госдолге в 33 триллиона, Путин отметил, что благодаря ему США все же сохраняют свое влияние на мировом уровне. Тем не менее, даже среди союзников американцев есть те, которые сокращают долларовые запасы.