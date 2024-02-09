09 февраля 2024, 04:40
Путин указал на грубейшую стратегическую ошибку США
Путин: США ошиблись, использовав доллар как оружие во внешней политике
США совершили ошибку, когда стали использовать доллар как инструмент внешнеполитической борьбы. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин назвал этот шаг одним из грубейших стратегических провалов Соединенных Штатов.
«Вы знаете, это одна из грубейших стратегических ошибок политического руководства США — использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы», — отметил он.
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Таким образом глава государства ответил на вопрос, исчезнет ли доллар в качестве резервной валюты. Путин назвал его основой основ могущества Соединенных Штатов: сколько бы ни напечатали долларов, они разлетаются по всему миру.
«Инфляция в США минимальная: по-моему, три процента — приемлемая для страны абсолютно. А печатают-то бесконечно, конечно», — подчеркнул президент России.
Говоря об американском госдолге в 33 триллиона, Путин отметил, что благодаря ему США все же сохраняют свое влияние на мировом уровне. Тем не менее, даже среди союзников американцев есть те, которые сокращают долларовые запасы.
Доллары США
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
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