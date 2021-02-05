Он пояснил, что сначала стороны договариваются о временной заморозке строительства, но не в качестве санкций, а для использования этого времени для переговоров.

«Основное опасение заключается в том, что трубопровод может использоваться как геополитическое оружие против стран Восточной Европы. Это ключевой момент», — пояснил он.

Депутат Реттен отметил, что этот вопрос можно решить при помощи международного соглашения.

Газопровод «Северный поток — 2» представляет собой две нити, которые идут от побережья России через Балтийское море в Германию. Его строительство остановилось почти на год после того, как США пригрозили санкциями компаниям, участвующим в проекте. Тогда из состава вышла швейцарская фирма Allseas, которой принадлежал корабль-трубоукладчик.

В январе этого года работу на остановленном участке возобновило судно «Фортуна». После этого Минфин США тут же внес сам корабль и компанию-владельца в санкционный список.

Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что Россия, ЕС и Германия могут самостоятельно определить дальнейшую судьбу газопровода «Северный поток — 2». Как сообщило ИА Nation News, дипломат отметил, что все действия США можно трактовать как недобросовестную конкуренцию.