02 февраля 2024, 11:34
Депутат бундестага выдвинул требование Шольцу по России и Украине
Депутат бундестага Реттген поставил ультиматум Шольцу по России
Канцлер Германии Олаф Шольц должен признать Украину более важной страной, чем Россия. Такое мнение выразил депутат бундестага Норберт Реттген, сообщил Bild.
«Временной фактор играет скорее на стороне Путина, и ситуация вокруг Украины из-за усиливающегося наступления со стороны России скоро станет хуже для Запада», — высказался парламентарий.
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По его мнению, нужно пойти навстречу требованиям Украины. Он предлагает поставить ВСУ крылатые ракеты Taurus. При этом Реттген выразил уверенность в том, что Шольц не согласится передать их украинским властям. Он убежден в том, что канцлер ФРГ не хочет отдавать ракеты и ищет оправдания, чтобы этого не делать.
Как уточнил депутат, не только Шольц, но и большинство Социал-демократической партии Германии все еще считают Россию более важной страной для европейской безопасности, чем все государства между ФРГ и РФ.
Министр обороны Германии Борис Писториус признался в усталости от постоянных разговоров о поставках Украине ракет Taurus. Он напомнил, что ФРГ не обязана отдавать ВСУ все свои запасы.
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