Мир 02 февраля 2024, 11:34 Депутат бундестага выдвинул требование Шольцу по России и Украине Депутат бундестага Реттген поставил ультиматум Шольцу по России РИА «Новости»

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Канцлер Германии Олаф Шольц должен признать Украину более важной страной, чем Россия. Такое мнение выразил депутат бундестага Норберт Реттген, сообщил Bild.

«Временной фактор играет скорее на стороне Путина, и ситуация вокруг Украины из-за усиливающегося наступления со стороны России скоро станет хуже для Запада», — высказался парламентарий.

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По его мнению, нужно пойти навстречу требованиям Украины. Он предлагает поставить ВСУ крылатые ракеты Taurus. При этом Реттген выразил уверенность в том, что Шольц не согласится передать их украинским властям. Он убежден в том, что канцлер ФРГ не хочет отдавать ракеты и ищет оправдания, чтобы этого не делать.

Как уточнил депутат, не только Шольц, но и большинство Социал-демократической партии Германии все еще считают Россию более важной страной для европейской безопасности, чем все государства между ФРГ и РФ.

Министр обороны Германии Борис Писториус признался в усталости от постоянных разговоров о поставках Украине ракет Taurus. Он напомнил, что ФРГ не обязана отдавать ВСУ все свои запасы.