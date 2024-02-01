Мир 01 февраля 2024, 13:14 Писториус раскритиковал споры по отправке ракет Украине Министр обороны ФРГ заявил об усталости от споров по отправке ракет Украине Christoph Schmidt / Global Look Press

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Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что устал от постоянных споров насчет поставок Украине немецких ракет Taurus. Об этом сообщил телеканал N-TV.

В ФРГ уже несколько месяцев идут разговоры о поставках этих снарядов большой дальности Вооруженным силам Украины. Писториус признался, что его утомили подобные дискуссии.

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«Он раскритиковал спор вокруг поставок крылатых ракет Taurus на Украину. Политик СДПГ заявил, что „устал“ от продолжающихся дебатов во время обсуждения бюджета в бундестаге», — указали авторы материала.

Министр подчеркнул, что не может слушать споры по вопросу поставок, так как ФРГ не обязана передавать Украине все свои запасы. Страна, по его словам, должна сохранить «кусочек свободы и ответственности» при принятии решений.

Писториус уже заявлял, что украинский конфликт зашел в тупик. По его мнению, обе стороны не в состоянии продвинуться вперед. Также министр сообщал, что Германия не готова противостоять России.