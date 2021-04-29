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    29 апреля 2021, 00:51

    Депутат Бундестага: у Европарламента нет полномочий на введение санкций

    Анатолий Минкин, Ксения Дагаева

    Европарламент не имеет никаких полномочий принимать решений по отключению от системы международных платежей SWIFT или отказываться от строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом в беседе с «360» заявил депутат Бундестага Вальдемар Гердт.

    Депутат Бундестага: у Европарламента нет полномочий на введение санкций

    Он отметил, что сам по себе Европарламент — это искусственный инструмент, который использует свое положение, чтобы показать свою значимость.

    «Европарламент не имеет никаких полномочий, ни отключать SWIFT, ни вводить санкций. Таких разрешений ему никто не давал», — подчеркнул Вальдемар Гердт.

    Он подчеркнул, что в случае отказа от строительства газопровода «Северный поток — 2», отвечать придется Германии. Берлину придется выплатить 12 миллиардов евро штрафных санкций и срочно искать замену для покрытия энергетического дефицита. Все это серьезно скажется на экономическом положении страны.

    «Отключение SWIFT и запрет „Северного потока — 2“ невыгодны никому, кроме третьей стороны, которая хочет посеять хаос, разруху и голод», — подчеркнул немецкий депутат.

    Группа депутатов Европарламента перед началом новой сессии выпустила проект резолюции. В документе авторы потребовали ужесточить санкции против России в ответ на дипломатический скандал в Чехии и стягивание войск к границам Украины.

    Среди новых мер они предложили отключить Россию от SWIFT, прекратить работу над газопроводом «Северный поток — 2», сократить до минимума или вовсе отказаться от закупки нефти и газа, а также ввести отдельные рестрикции в отношении российских олигархов, замешанных в коррупционных преступлениях.

    Руководитель Еврокомиссии по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что ввести такие санкции ЕС не может. Он пояснил, что SWIFT — это частная организация и надавить на нее не получится, а «Северным потоком — 2» занимаются предприниматели из Германии, которые сами могут принять решение о своем участии в проекте.

    По словам Борреля, странам ЕС следует выработать единую стратегию по отношению к России. Он пояснил, что лидерам стран ЕС нужно прекратить демонстрировать показную солидарность на саммитах в Брюсселе, а после возвращения домой преследовать исключительно интересы своей страны.