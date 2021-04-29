Депутат Бундестага: у Европарламента нет полномочий на введение санкций

Европарламент не имеет никаких полномочий принимать решений по отключению от системы международных платежей SWIFT или отказываться от строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом в беседе с «360» заявил депутат Бундестага Вальдемар Гердт.

Он отметил, что сам по себе Европарламент — это искусственный инструмент, который использует свое положение, чтобы показать свою значимость.

«Европарламент не имеет никаких полномочий, ни отключать SWIFT, ни вводить санкций. Таких разрешений ему никто не давал», — подчеркнул Вальдемар Гердт.

Он подчеркнул, что в случае отказа от строительства газопровода «Северный поток — 2», отвечать придется Германии. Берлину придется выплатить 12 миллиардов евро штрафных санкций и срочно искать замену для покрытия энергетического дефицита. Все это серьезно скажется на экономическом положении страны.

«Отключение SWIFT и запрет „Северного потока — 2“ невыгодны никому, кроме третьей стороны, которая хочет посеять хаос, разруху и голод», — подчеркнул немецкий депутат.

Группа депутатов Европарламента перед началом новой сессии выпустила проект резолюции. В документе авторы потребовали ужесточить санкции против России в ответ на дипломатический скандал в Чехии и стягивание войск к границам Украины.

Среди новых мер они предложили отключить Россию от SWIFT, прекратить работу над газопроводом «Северный поток — 2», сократить до минимума или вовсе отказаться от закупки нефти и газа, а также ввести отдельные рестрикции в отношении российских олигархов, замешанных в коррупционных преступлениях.

Руководитель Еврокомиссии по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что ввести такие санкции ЕС не может. Он пояснил, что SWIFT — это частная организация и надавить на нее не получится, а «Северным потоком — 2» занимаются предприниматели из Германии, которые сами могут принять решение о своем участии в проекте.

По словам Борреля, странам ЕС следует выработать единую стратегию по отношению к России. Он пояснил, что лидерам стран ЕС нужно прекратить демонстрировать показную солидарность на саммитах в Брюсселе, а после возвращения домой преследовать исключительно интересы своей страны.