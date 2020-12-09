Депутат бундестага признал провал антироссийских санкций

«Немецкое правительство, как и во многих других конфликтах, в которых оно принимает участие, должно признать, что здесь это участие ни к чему не привело. Санкционная политика провалилась. <…> Безопасность и стабильность в Европе могут быть достигнуты только вместе с Россией как частью европейского дома», — заявил депутат.

Хампель уверен, что Германии надо развивать хорошие отношения с крупнейшим соседом на востоке.

Ранее в Соединенных Штатах одобрили очередные санкции против «Северного потока — 2». Палата представителей большинством голосов утвердила поправки об ужесточении ограничений против строительства газопровода. Новые меры прописали в проекте военного бюджета на следующий год. Санкции коснулись еще и «Турецкого потока».