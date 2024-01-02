Мир 02 января 2024, 11:04 Депутат Ананских оценил возможность запуска «Северных потоков» в 2024 году Депутат Ананских назвал маловероятным запуск «Северных потоков» в 2024 году Bernd Thissen / Global Look Press

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Замглавы думского комитета по энергетике Игорь Ананских усомнился, что взорванные в 2022 году газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» возобновят работу в текущем году. Таким мнением он поделился в беседе с Lenta.ru.

По его мнению, «Северные потоки» выгоднее восстановить, однако вряд ли это произойдет в 2024 году.

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«Пока не будет какой-то уверенности в том, что найден виновник этой катастрофы, конечно, никто проект восстанавливать не будет», — пояснил парламентарий.

Ананских выразил уверенность, что Европа крайне заинтересована в поставках российских энергоносителей, но между руководством России и Евросоюза существует «огромное недопонимание». Когда ситуация изменится, то «Северные потоки» захотят восстановить не только россияне, но и европейцы, подытожил он.

В ЕС ведут расследование терактов на газопроводах. При этом на запросы поделиться его результатами российской стороне постоянно отказывают. В дипломатическом корпусе РФ полагают, что это дает основание усомниться в беспристрастности расследования.