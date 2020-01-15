Выставку картин Бритни Спирс не оценили пользователи Instаgrаm

В Instagram-аккаунте галереи современного искусства Sympa опубликовали фотографию одной из картин звезды, чтобы привлечь внимание публики к открытию выставки, назначенному на 18 января.

Но пользователи соцсети не оценили грядущее мероприятие. «Это вообще серьезно?» — посыпались удивленные комментарии. Подписчики заметили, что для картин детского уровня странно устраивать целую выставку, и что единственной причиной ее посетить может стать лишь интерес к личности Бритни Спирс.

Фотографию картины, которую галерея Sympa использовала для продвижения мероприятия, сама певица уже выкладывала в своем аккаунте в 2017 году.

Эта работа стала лотом на благотворительном аукционе. Вырученные за нее десять тысяч долларов отправили пострадавшим от стрельбы на музыкальном фестивале Route 91 Harvest.

Также поп-дива публиковала у себя в аккаунте рисунки сыновей. Подписчики отметили, что эти работы куда удачнее картин самой певицы.