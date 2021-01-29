Денис Клявер, Марк Тишман и еще три российских звезды попали в черный список Украины

«В министерство культуры и информационной политики поступили письма от Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В список вошли Ольга Кормухина, Ольга Засульская, Игорь Саруханов, Денис Клявер и Марк Тишман. Минкульт выпустил приказ, чтобы внести российских звезд в перечень. Пока в этом списке значатся 164 человека.

В 2015 году въезд в страну запретили Олегу Газманову, Валерии, Сергею Пенкину, Александру Розенбауму, Юлии Чичериной. С того времени список часто расширяют. Также в том году Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется «страной-агрессором». Киев считает, что Россия вмешивается в дела Украины.

Ранее член президиума совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько назвал введение новых санкций Украины против России проявлением слабости президента Владимира Зеленского.