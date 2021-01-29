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    29 января 2021, 14:52

    Безпалько назвал санкции Украины против РФ признаком слабости Зеленского

    Полина Петрова

    Член президиума совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько назвал введение новых санкций Украины против России проявлением слабости президента Владимира Зеленского, сообщила «Общественная служба новостей».

    Как считает специалист, лидером Украины управляют политические силы на мировой арене и внутри страны. По его мнению, надеждам граждан этого государства, которые возлагались на Зеленского, не суждено стать реальностью.

    «На мой взгляд, наиболее ярким проявлением этой слабости марионетки является введение в действие закона о продаже земли, точнее внесение его в парламент», — уточнил Безпалько.

    Он отметил, что президент Украины вместо того, чтобы, пользуясь большинством голосов, провести демократические реформы и разворот в сторону РФ, усугубил ситуацию, в которой страна находилась при Петре Порошенко.

    Член президиума добавил, что за год руководства Зеленского на Донбассе погибло больше граждан, чем в последний год правления Порошенко. Безпалько уверен, что прежний лидер государства был более самостоятельным.