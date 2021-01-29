Безпалько назвал санкции Украины против РФ признаком слабости Зеленского

Как считает специалист, лидером Украины управляют политические силы на мировой арене и внутри страны. По его мнению, надеждам граждан этого государства, которые возлагались на Зеленского, не суждено стать реальностью.

«На мой взгляд, наиболее ярким проявлением этой слабости марионетки является введение в действие закона о продаже земли, точнее внесение его в парламент», — уточнил Безпалько.

Он отметил, что президент Украины вместо того, чтобы, пользуясь большинством голосов, провести демократические реформы и разворот в сторону РФ, усугубил ситуацию, в которой страна находилась при Петре Порошенко.

Член президиума добавил, что за год руководства Зеленского на Донбассе погибло больше граждан, чем в последний год правления Порошенко. Безпалько уверен, что прежний лидер государства был более самостоятельным.