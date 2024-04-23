Эксклюзив 23 апреля 2024, 18:59 Денежные вливания Запада на Украину сравнили с электрошоком для умирающего Прозоров: боевые действия на Украине закончатся после окончания помощи Запада РИА «Новости»

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Современная Украина похожа на тяжелобольного человека, который находится при смерти. Но уйти спокойно ему не дают, постоянно стимулируя финансовой помощью со стороны Запада. Об этом «360» заявил бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.

В качестве примера он привел события последних недель, когда командование и политическое руководство Украины признавало, что ситуация на фронте ухудшается каждый день.

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«А тут 61 миллиард со стороны США — и на Украине тут же настроения вверх. Но сейчас пройдет еще какое-то время, и опять начнется кризис и депрессия, которую Запад снимет очередной подачкой», — заявил Прозоров.

Он пояснил, что подобные реанимационные мероприятия украинского государства не решают комплексной проблемы страны, которая все равно идет к своему краху. Все предоставленные деньги только затягивают это процесс.

«У Украины нет шансов победить. Но чем меньше Запад будет финансировать ее, тем быстрее конфликт закончится. Пока он напитывает электрошоком труп Украины, дольше станут продолжаться бои», — подытожил он.

Палата представителей США после шести месяцев дискуссий одобрила выделение пакета помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов.

По данным издания Politico, на выделенные средства Украина получит бронетехнику, средства противовоздушной обороны и системы артиллерии с дополнительными снарядами. Теперь законопроект ждет одобрения конгресса и подписи президента США Джо Байдена.