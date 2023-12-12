Мир 12 декабря 2023, 23:21 Демонтаж памятника Советской армии в Софии начали с удаления руки солдата БНТ: начался демонтаж памятника Советской армии в Софии mt5/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

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В Софии начался демонтаж памятника Советской армии, рабочие срезали руку солдата с пистолетом-пулеметом ППШ. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Власти приступили к демонтажу во вторник утром, работы продолжат в среду. Строительный кран вечером опустил срезанную руку солдата, эту часть монумента удалили шлифовальным диском.

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Бронзовые фигуры, которые в Софии установили в 1954 году в знак признательности «армии-освободительнице», разрежут на части весом не более четырех тонн каждая. Работы начались на фоне протестов, которые организовала Болгарская социалистическая партия.

Ранее болгары оценили уровень жизни меньше, чем на шесть баллов по 10-балльной шкале. Немцы оценили свое удовлетворение жизнью на 6,5 балла, хотя в 2021 году он составил 7,1. Исследование провели по заказу европейского статистического агентства Евростат.