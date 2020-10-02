Демократы поддержали пакет мер по стимулированию экономики США на $2,2 триллиона

В США одобрили обновленную версию законопроекта, в котором описаны меры по стимулированию национальной экономики в условиях пандемии. Их объем составил 2,2 триллиона долларов.

Документ поддержала Палата представителей американского Конгресса. За инициативу высказались 214 конгрессменов, против — 207 парламентариев. Заседание транслировал телеканал C-SPAN.

Палату представителей контролируют демократы, поэтому пакет мер раскритиковали в администрации и среди законодателей-республиканцев. Сенат, где большинство остается за Республиканской партией, скорее всего, не одобрит инициативу.

Демократы и республиканцы не могут договориться о новом пакете чрезвычайных экономических мер в Конгрессе с конца августа. В администрации уже выделили с согласия Конгресса более шести триллионов долларов на стимулирование экономики.

Президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на выборах навсегда освободит страну от зависимости от китайской экономики и превратит ее в «производственную сверхдержаву».