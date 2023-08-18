18 августа 2023, 12:52
Демография ни при чем. Почему украинцам захотели запретить выезд из страны на три года
Политолог Ярошенко объяснил предложение продлить украинцам запрет на выезд из страны
Предложение продлить запрет для мужчин на выезд с Украины после окончания конфликта не связано с демографией. Все дело в том, что киевский режим в случае перемирия все равно будет готовиться к продолжению боевых действий. Таким мнением в беседе с «360» поделился политолог Алексей Ярошенко.
«Это не говорит о том, что киевский режим хочет настроить демографию, сохранить украинскую нацию, которой не существует. Нет, это говорит о том, что Украина собирается воевать долго», — сказал Ярошенко.
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По его словам, даже если в какой-то момент политики договорятся о прекращении огня, это не означает окончание конфликта.
«Они даже сейчас готовятся к Минску-3, Минску-4», — высказал предположение политолог.
Он не исключил, что украинские власти попытаются выиграть для себя время и обмануть Россию.
«Киевский режим стремится как можно больше мужчин и женщин уничтожить — такой заказ есть от Запада. Цель США — ослабить не только Россию, но и русский народ, [который есть на Украине]», — заключил собеседник «360».
Ранее глава украинского института будущего Вадим Денисенко выступил с идеей запретить мужчинам выезжать с Украины три года после окончания конфликта с Россией. В противном случае, по его словам, республика может оказаться на грани исчезновения. По его мнению, демография является ключевой проблемой в государстве.
Украина
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