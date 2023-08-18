Эксклюзив 18 августа 2023, 12:52 Демография ни при чем. Почему украинцам захотели запретить выезд из страны на три года Политолог Ярошенко объяснил предложение продлить украинцам запрет на выезд из страны РИА «Новости»

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Предложение продлить запрет для мужчин на выезд с Украины после окончания конфликта не связано с демографией. Все дело в том, что киевский режим в случае перемирия все равно будет готовиться к продолжению боевых действий. Таким мнением в беседе с «360» поделился политолог Алексей Ярошенко.

«Это не говорит о том, что киевский режим хочет настроить демографию, сохранить украинскую нацию, которой не существует. Нет, это говорит о том, что Украина собирается воевать долго», — сказал Ярошенко.

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По его словам, даже если в какой-то момент политики договорятся о прекращении огня, это не означает окончание конфликта.

«Они даже сейчас готовятся к Минску-3, Минску-4», — высказал предположение политолог.

Он не исключил, что украинские власти попытаются выиграть для себя время и обмануть Россию.

«Киевский режим стремится как можно больше мужчин и женщин уничтожить — такой заказ есть от Запада. Цель США — ослабить не только Россию, но и русский народ, [который есть на Украине]», — заключил собеседник «360».

Ранее глава украинского института будущего Вадим Денисенко выступил с идеей запретить мужчинам выезжать с Украины три года после окончания конфликта с Россией. В противном случае, по его словам, республика может оказаться на грани исчезновения. По его мнению, демография является ключевой проблемой в государстве.