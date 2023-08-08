Мир 08 августа 2023, 17:01 Институт будущего поделился мрачным прогнозом для Украины Директор Института будущего Денисенко: украинцы могут оказаться под угрозой исчезновения Freepik

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Население Украины резко сократится, а страна и ее народ могут оказаться под угрозой исчезновения, если не принять меры. Таким прогнозом поделился исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, его слова привели в Telegram-канале учреждения.

Украинский институт будущего запустил дискуссию на тему борьбы с депопуляцией после окончания конфликта. По словам Денисенко, нужно подумать, как победить сокращение населения Украины и не ограничить при этом свободы людей.

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«На кону стоит выживание нас как народа и государства. Демография является угрозой номер один», — отметил исполнительный директор института.

Он предположил, что после конфликта на Украину вернется лишь половина тех, кто уехал. Кроме того, страну покинет один миллион мужчин, когда им разрешат выезд, спрогнозировал Денисенко. Исполнительный директор Института будущего призвал разработать пошаговую государственную политику по возвращению украинцев на родину.

Серьезные демографические проблемы и полное исчезновение предрекал Украине и полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор. Он отмечал, что отток населения стал для страны серьезной проблемой.