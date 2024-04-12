Мир 12 апреля 2024, 09:29 Демографическую катастрофу предрекли Украине после окончания конфликта Экономист Кущ: после конфликта население Украины может сократиться до 25 млн

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После окончания конфликта на Украине может остаться всего 25 миллионов человек. Такой прогноз дал киевский экономист Алексей Кущ в интервью YouTube-каналу политолога Юрия Романенко.

Он отметил, что по всем структурным элементам человеческого капитала в стране наблюдается ухудшение. Экономист назвал национальной катастрофой демографический кризис, который развернулся в республике. По его мнению, последствия могут обнулить даже «относительно успешное» завершение конфликта для Украины.

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«По моим оценкам, демографический профиль Украины после войны — это 25 миллионов человек», — указал он.

Из них, по его словам, 10 миллионов составят пенсионеры. Пять — дети, около двух-трех миллионов — инвалиды и ветераны — то есть люди, получающие разные социальные выплаты. Экономически активное ядро составит всего семь-восемь миллионов человек, предположил Кущ. При этом еще несколько лет назад их было около 17 миллионов, напомнил он.

Недавно пятеро украинцев пытались сбежать в Румынию под видом волонтеров «Красного Креста». Их задержали пограничники.