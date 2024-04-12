Мир 12 апреля 2024, 01:03 Украинцы пытались сбежать в Румынию под видом волонтеров «Красного Креста» РИА «Новости»

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Украинские пограничники задержали пятерых граждан страны, которые пытались сбежать в Румынию под видом волонтеров «Красного Креста». Об этом написало украинское издание «Политика страны» в своем Telegram-канале.

«Как сообщает Нацполиция, жители Донецкой и Киевской областей воспользовались поддельными документами и спецодеждой, удостоверяющими якобы их причастность к международной гуманитарной организации», — уточнило издание.

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Лже-волонтеры пытались покинуть Украину на автомобиле через один из пунктов пропуска, но их задержали пограничники.

В четверг, 11 апреля, Верховная Рада Украины приняла закон об ужесточении мобилизации. По новым правилам, все военнообязанные украинцы должны встать на учет в военкомате в течение 60 дней. Призывной возраст понизили до 25 лет, а повестки теперь будут присылать гражданам в электронном формате.