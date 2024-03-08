Мир 08 марта 2024, 14:30 Дело о пропавшем 10 лет назад Boeing MH370 решили возобновить Reuters: в Малайзии предложили возобновить поиски исчезнувшего Boeing MH370 Unsplash

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Власти Малайзии выразили готовность снова начать поиск лайнера Boeing, который исчез 10 лет назад над Южно-Китайским морем. Об этом сообщило агентство Reuters.

Самолет 8 марта 2014 года следовал регулярным рейсом MH370 по маршруту Куала-Лумпур — Пекин, но пропал с радаров в небе над Южно-Китайским морем. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим предложил возобновить поиски лайнера, если в ходе расследования появятся новые детали.

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«Если есть убедительные доказательства того, что дело необходимо открыть заново, мы, безусловно, будем рады его возобновить», — подчеркнул он.

Ранее авиакатастрофа произошла в США — в штате Теннесси рухнул одномоторный самолет. В результате крушения погибли несколько человек.