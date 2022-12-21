Мир 21 декабря 2022, 09:32 Дело о коррупции в Европарламенте осложнило борьбу ЕС с энергокризисом Глава Евросовета Мишель: коррупция в Европарламенте затруднила борьбу с энергокризисом РИА «Новости»

Читать 360tv в

Разгоревшийся в Европарламенте коррупционный скандал существенно затруднил работу Евросоюза с последствиями экономического и энергетического кризисов. Об этом изданию Politico сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Дело о коррупции сильно осложнило нашу работу. Все европейские граждане ощущают сейчас на себе энергетический и экономический кризис», — сказал он.

Реклама

Мишель подчеркнул, что в будущем Евросоюзу необходимо разработать ряд мер, чтобы не допустить подобных ситуаций и искоренить коррупцию.

Реклама

«Такие события наносят серьезный урон репутации всего содружества», — добавил глава Евросовета.

Ранее стало известно, что бельгийская полиция арестовала заместителя председателя Европарламента Еву Кайли по делу о коррупции, связанному с проведением прошедшего в Катаре чемпионата мира по футболу.

Следователи подозревают Кайли в даче взяток при попытке повлиять на внешнюю политику Евросоюза в отношении Катара при подготовке турнира.