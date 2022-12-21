21 декабря 2022, 09:32
Дело о коррупции в Европарламенте осложнило борьбу ЕС с энергокризисом
Глава Евросовета Мишель: коррупция в Европарламенте затруднила борьбу с энергокризисом
Разгоревшийся в Европарламенте коррупционный скандал существенно затруднил работу Евросоюза с последствиями экономического и энергетического кризисов. Об этом изданию Politico сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
«Дело о коррупции сильно осложнило нашу работу. Все европейские граждане ощущают сейчас на себе энергетический и экономический кризис», — сказал он.
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Мишель подчеркнул, что в будущем Евросоюзу необходимо разработать ряд мер, чтобы не допустить подобных ситуаций и искоренить коррупцию.
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«Такие события наносят серьезный урон репутации всего содружества», — добавил глава Евросовета.
Ранее стало известно, что бельгийская полиция арестовала заместителя председателя Европарламента Еву Кайли по делу о коррупции, связанному с проведением прошедшего в Катаре чемпионата мира по футболу.
Следователи подозревают Кайли в даче взяток при попытке повлиять на внешнюю политику Евросоюза в отношении Катара при подготовке турнира.
Евросоюз
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