Мир 21 декабря 2022, 00:55 Фигуранты дела о коррупции на ЧМ-2022 начали давать показания Le Soir: фигуранты дела о коррупции в Европарламенте на ЧМ-2022 начали давать показания РИА «Новости»

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Фигуранты дела о коррупции вокруг чемпионата мира по футболу начали давать признательные показания. Об этом сообщило бельгийское издание Le Soir.

По информации журналистов, лишенная полномочий вице-президент Европарламента Ева Кайли призналась, что передала деньги своему отцу в Брюсселе. По ее словам, в портфеле лежали банкноты евро, которые он планировал спрятать. Сотрудники полиции задержали мужчину в отеле. До передачи портфель хранился в квартире Кайли.

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Частично признал свою причастность к скандалу бывший депутат Европарламента Антонио Панцери. Правоохранители задержали его в собственном доме с 600 тысячами евро на руках. Экс-депутата считают организатором коррупционных схем.

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Полиция подозревает Кайли в лоббировании интересов Катара, организовавшего чемпионат мира по футболу. Всего в рамках расследования дела о коррупции в Европарламенте арестовали четырех человек. Полицейские провели 16 обысков и изъяли порядка 1,5 миллионов евро наличными. Перед задержанием полномочия Кайли приостановили.