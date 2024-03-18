Мир 18 марта 2024, 13:34 Дело о диверсии возбудили в Приднестровье после подрыва военного вертолета СК Приднестровья возбудил дело о диверсии после подрыва военного вертолета Ми-8 РИА «Новости»

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Подрыв военного вертолета Ми-8 в Приднестровье квалифицировали как диверсию. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета непризнанной республики.

В ведомстве указали, что 17 марта примерно в 12:09 неизвестный подорвал вертолет на авиационной площадке воинской части. Злоумышленник использовал FPV-дрон.

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Специалисты нашли на месте происшествия металлические и пластиковые части разорвавшегося беспилотника, в том числе электрические двигатели, фрагменты рамы, электронных плат и элементов питания. Чтобы выяснить, каким взрывчатым веществом начинили БПЛА, назначили экспертизу.

После удара в непризнанной республике возбудили уголовное дело о диверсии. По этой статье грозит от 10 до 15 лет.

В пресс-службе Мингосбезопасности Приднестровья 17 марта сообщили об атаке на воинскую часть в Тирасполе. В министерстве уточнили, что удар нанесли с помощью дрона-камикадзе, который, предположительно, летел со стороны Клеверного моста.