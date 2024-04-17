Мир 17 апреля 2024, 02:15 Дело не в деньгах. В США объяснили, почему Украина проигрывает в конфликте Миллиардер Сакс: Украина проигрывает не из-за прекращения финансирования от США РИА «Новости»

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Финансирование Украины со стороны США не поможет республике, потому что она проигрывает не из-за дефицита денежных средств, а из-за мощи армии России. Такое мнение выразил американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X.

«Причина не в бездействии конгресса в отношении дальнейшего финансирования. Причина в том, что у России больше человеческих ресурсов, чем у Украины; она производит больше артиллерии, чем Запад; и имеет превосходство в воздухе», — сказал он.

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Предприниматель отметил, что войска России ликвидируют инфраструктуру Украины, а также атакуют позиции ВСУ посредством авиабомб. США же не могут создавать достаточно систем противовоздушной обороны, чтобы изменить ситуацию в положительную для ВСУ сторону. Даже если конгресс примет закон о финансировании Украины, это не изменит итог конфликта, а только обогатит производителей оружия.

«Что он позволит, так это набить множество карманов, возможно, в последний раз, что и является настоящей целью», — сказал предприниматель.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский осудил идею спикера палаты представителей США Майка Джонсона о разделении пакета помощи Израилю и Украине. По мнению главы государства, это позор для демократии и всего мира.