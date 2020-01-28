Дело Греты Тунберг живет. Европейцы стали отказываться от авиаперелетов

Жители Швеции и Германии в последнее время стали меньше летать на самолетах. Экологические проблемы подтолкнули их к поездкам на поездах.

Как сообщил немецкий телеканал Deutsche Welle (DW), в аэропортах Швеции пассажиропоток в 2019 году снизился на 4% по сравнению с 2018 годом. Также местные авиакомпании перевезли за этот период на 2% меньше людей. Число людей, воспользовавшихся внутренними перелетами, и вовсе упало на 9%.

Что касается Германии, то там авиакомпании потеряли 0,4% пассажиров на международных рейсах. Внутренними стали пользоваться на 2% меньше немцев, чем раньше. Причиной таких изменений стало движение Flight shame («летать стыдно»). Его сторонники считают, что необходимо отказываться от авиаперелетов из-за загрязнения самолетами окружающей среды. Активисты предлагают передвигаться на поездах.

Похоже, что многие европейцы солидарны с мнением движения Flight shame. В Европе возросло число пассажиров, пользующихся железной дорогой. Национальный железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn (DB) за первое полугодие прошлого года на поездах дальнего следования перевез 71,8 миллиона человек, а за второе — около 150 миллионов. Эти цифры являются рекордными.

Телеканал заявил, что из-за увеличения трафика железнодорожные сети Европы могут столкнуться с проблемами. Причина — устаревшая инфраструктура и недостаток финансирования. По данным DW, в плохом состоянии находятся 33 тысячи километров немецких железных дорог. Каждый четвертый поезд в 2019 году прибывал с опозданием. В Великобритании в прошлом году каждый третий состав оказался непунктуальным.

Новый всплеск интереса к экологическим проблемам возник в 2019 году из-за шведской школьницы Греты Тунберг. Она ездит на поездах и отказывается от самолетов. Пламенная речь Греты на саммите по климату ООН сделала ее человеком номер один среди экологических активистов. В декабре прошлого года Тунберг стала человеком года по версии журнала Time.

На форуме в Давосе Грета Тунберг неожиданно для себя самой оказалась втянута в скандал. Чернокожую активистку вырезали из фотографии, где присутствовала Тунберг.