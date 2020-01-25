    25 января 2020, 21:49

    Чернокожую активистку убрали с фотографии с Гретой Тунберг

    Анатолий Минкин

    Сторонницу глобального потепления и климатическую активистку из Уганды Ванессу Накате обрезали на фотографии агентства Associated Press, оставив только четырех белых участников. Среди оставшихся была Грета Тунберг. На это обратил внимание сайт BuzzFeed.

    Снимок сделали на Всемирном экономическом форуме в Давосе после выступления Тунберг перед главами государств. На фотографии кроме самой Тунберг остались Луиза Нойбауэр, Изабель Аксельссон и Локина Тилль. Стоящую с краю Ванессу просто вырезали. Девушка опубликовала снимок и заявила, что фото уже изменили без каких либо объяснений.

    «Расскажите всем, почему вы вырезали меня из фотографии! Вы нанесли мне непоправимый ущерб», — написала она.

    Чернокожую активистку убрали с фотографии с Гретой Тунберг | Изображение 1
    Источник фото: Twitter.com/vanessa_vash

    Сама Ванесса в беседе с журналистами BuzzFeed заявила что просто убита горем из-за проявленного расизма.

    «Это показало, как нас ценят. Мне очень больно. Это худшее, что я когда-либо видела в своей жизни», — заявила она.

    Грета Тунберг на своей странице в Twitter написала Ванессе слова поддержки.

    «Мне очень жаль, что они так с тобой поступили. Мы все так благодарны за то, что ты делаешь, посылаем тебе наши любовь и поддержку. Надеюсь, скоро увидимся снова».

    Чернокожую активистку убрали с фотографии с Гретой Тунберг | Изображение 2
    Источник фото: Twitter.com/GretaThunberg

    Через некоторое время Associated Press выпустило новую версию этой же фотографии, но уже с присутствием Ванессы. Представитель агентства заявил, что никаких злых намерений у них не было. Снимки публиковались по мере их поступления. Когда пришла полная картинка, то фотографию поменяли.

    Ванесса Накате занимается климатическим активизмом с 2018 года. Вдохновленная Гретой Тунберг она начала одиночные пикеты против ухудшения климата. Это все переросло в целое движение в Уганде, которое она возглавила.