Чернокожую активистку убрали с фотографии с Гретой Тунберг

Снимок сделали на Всемирном экономическом форуме в Давосе после выступления Тунберг перед главами государств. На фотографии кроме самой Тунберг остались Луиза Нойбауэр, Изабель Аксельссон и Локина Тилль. Стоящую с краю Ванессу просто вырезали. Девушка опубликовала снимок и заявила, что фото уже изменили без каких либо объяснений.

«Расскажите всем, почему вы вырезали меня из фотографии! Вы нанесли мне непоправимый ущерб», — написала она.

Источник фото: Twitter.com/vanessa_vash

Сама Ванесса в беседе с журналистами BuzzFeed заявила что просто убита горем из-за проявленного расизма.

«Это показало, как нас ценят. Мне очень больно. Это худшее, что я когда-либо видела в своей жизни», — заявила она.

Грета Тунберг на своей странице в Twitter написала Ванессе слова поддержки.

«Мне очень жаль, что они так с тобой поступили. Мы все так благодарны за то, что ты делаешь, посылаем тебе наши любовь и поддержку. Надеюсь, скоро увидимся снова».

Источник фото: Twitter.com/GretaThunberg

Через некоторое время Associated Press выпустило новую версию этой же фотографии, но уже с присутствием Ванессы. Представитель агентства заявил, что никаких злых намерений у них не было. Снимки публиковались по мере их поступления. Когда пришла полная картинка, то фотографию поменяли.

Ванесса Накате занимается климатическим активизмом с 2018 года. Вдохновленная Гретой Тунберг она начала одиночные пикеты против ухудшения климата. Это все переросло в целое движение в Уганде, которое она возглавила.