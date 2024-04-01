Мир 01 апреля 2024, 14:20 Дело фон дер Ляйен о закупке вакцин у Pfizer передали прокурорам ЕС Politico: прокуроры ЕС начали расследовать дело о закупках вакцин главой ЕК Unsplash

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Прокуратура ЕС начала рассмотрение дела о переговорах по вакцинам между председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным директором фармацевтической компании Pfizer. Об этом сообщила газета Politico.

В начале 2023 года представитель бельгийской консалтинговой фирмы Фредерик Балдан обвинил фон дер Ляйен в коррупции. По его словам, глава ЕК в частной переписке договарилась о закупках вакцин для Евросоюза, а затем уничтожила все сообщения. Балдан отметил, что удаление диалога с главой Pfizer равносильно уничтожению административных документов.

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Изначально расследованием занимались прокуроры из Бельгии, но недавно к делу в отношении фон дер Ляйен подключилась и прокуратура Евросоюза. Она проверяет факты «вмешательства в государственные функции, удаления СМС-сообщений, коррупции и конфликта интересов», отметили в издании.

Ранее газета Politico выяснила, что страны Евросоюза уничтожили около 215 миллионов доз вакцин от COVID-19. Всего европейские государства потратили на ликвидированные медикаменты порядка четырех миллиардов евро.