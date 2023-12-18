18 декабря 2023, 12:31
Страны ЕС выбросили вакцины от COVID-19 на четыре миллиарда евро
Politico: страны ЕС выбросили 215 млн доз вакцины от COVID-19 на 4 млрд евро
Страны Евросоюза ликвидировали порядка 215 миллионов доз вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 на общую сумму четыре миллиарда евро. Об этом сообщила газета Politico.
«В период пандемии страны Евросоюза закупили порядка 215 миллионов доз вакцин от COVID-19. Но все их выбросили, что обошлось налогоплательщикам в четыре миллиарда евро», — отметили авторы материала.
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Всего в ЕС получили свыше 1,5 миллиарда доз вакцин, большая часть которых оказалась на свалках по всей Европе.
«Многие из доз закупили еще в 2021 году. Попытки отправить излишки в другие страны провалились из-за проблем с логистикой и общего падения спроса», — добавили журналисты.
Лидером по этому показателю оказалась Германия, где выбросили 83 миллиона доз вакцин. Больше всего в среднем по числу вакцины на человека уничтожили в Эстонии — 1,1 дозы.
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